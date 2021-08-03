Россия призвала США возобновить взаимоуважительный диалог по визам

Российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств», – говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в соцсети Facebook.

По словам Антонова, российская сторона неоднократно предлагала «оставить дипломатический конфликт в прошлом». «Если Соединенные Штаты к взаимному обнулению всех мер и контрмер не готовы, предлагаем использовать тактику «малых шагов», – отметил посол, пояснив, что имеет в виду под этим по меньшей мере исключение из визовых разменов отдельных категорий сотрудников и договоренности «о годичном продлении истекших виз дипломатов».

«Все эти предложения мы озвучили еще в феврале в дипломатической ноте. Однако не получили никакой реакции. Наши инициативы были просто проигнорированы», – констатировал посол. Антонов также отметил, что РФ никогда не смирится с захватом российской дипсобственности в США и будет добиваться ее возвращения, «в том числе и в ходе консультаций по двусторонним «раздражителям».

Ранее Антонов заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в РФ и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».

Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств РФ и США.

В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали РФ список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.