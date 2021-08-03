Диетолог предупредил об опасности некоторых садовых ягод

Российский диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная пояснила о некоторых особенностях правильного питания. Кандидат медицинских наук предупредила также об опасности, которую могут нести некоторые садовые ягоды.

Потребляемая человеком пища очень сильно влияет на его состояние здоровья. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в ягодах, помогают функционировать органам и системам. Однако не все такие дары природы полезны, более того, существует целый ряд ягод, которые могут даже навредить. Такой информацией поделилась со СМИ врач-гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Как отмечает медик, при созревании плоды ягодных культур способны впитывать в себя множество вредных веществ из окружающей среды. Их потребление способно спровоцировать острое отравление нитратами или тяжелыми металлами. Кроме того, после покупки на рынке дары природы необходимо тщательно мыть, так как на кожице ягод могут находится бактерии кишечной палочки и другие вредоносные микроорганизмы.

Осторожность необходимо соблюдать и с ягодами, выращенными на собственном приусадебном участке или на даче. В случае размещения кустарников неподалеку от дороги или рядом с каким-либо производством, они также накопят в себе массу опасных веществ. В таких случаях, как пишет «Ньюинформ», почва, на которой растет ягодная культура, содержит особо опасные для жизни и здоровья металлы вроде свинца.

Источник: newinform.com