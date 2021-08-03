Мнение: О вспышке CoVID-19 у привитых в Санкт-Петербурге

Свежая порция медицинской статистики из северной столицы может разочаровать и обескуражить любого. Особенно, если читать только заголовки. Ну как же – «Почти 15 тыс. жителей Санкт-Петербурга заболели CoVID-19 после полной вакцинации».

Мрак! Жуть! И конечно же, а-а-а, нас обманули!

Как теперь с этим жить?

Впрочем, сначала не худо было бы взять калькулятор…

Комитет по здравоохранению Петербурга 2 августа выдал полную статистику по заболевшим после вакцинации в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Документ оказался в распоряжении «Фонтанки».

Согласно ответу ведомства, по данным на 23 июля, в городе новой коронавирусной инфекцией заболело в общей сложности 513 тыс. 239 человек. Первым компонентом вакцины к этому времени были привиты 1 млн 227 тыс. 496 человек, полностью завершили цикл вакцинации 860 тыс. 638 человек. Среди полностью привитых заболели коронавирусом 14 672 человека, или 1,7%, а среди сделавших только первый укол — 7 073 человека или 1,9%.

Всю статистику лучше, конечно, посмотреть в виде таблицы из ответа Комздрава.

Особенность тут в том, что заголовок второй колонки следовало бы читать «Привито хотя бы первым компонентам вакцины», а третьей – «Из них привито полностью». То есть, чтобы понять, сколько питерцев получили только одну дозу, нужно из данных второй колонки вычитать данные по соответствующей строке из третьей. И, к сожалению, нет никаких сведений о сроках, прошедших с момента полной вакцинации у заболевших. Учитывая, что нормальную протективность вакцина набирает через 2-3 недели после введения второго компонента, эта деталь важна.

Но в любом случае эта статистика позволяет на очень большой выборке – более 1 млн полностью или хотя бы частично вакцинированных – оценить и сравнить реальную протективную способность применяемых в России вакцин.

Что получается в результате:

– по «Спутнику V»: 1,6% заболевших после полной вакцинации, 1,9% – после частичной;

– по «КовиВаку»: 0,9% полностью привитых и 11% (!) после первой дозы;

– по «ЭпиВакКороне» – 6,0% после обеих доз, 6,2% после только одной.

Теперь сравним это с заболеваемостью среди не вакцинированных, для чистоты картины возьмём только данные за последние полгода (собственно, и массовая вакцинация началась в России только с конца января). Всё взрослое, 18 лет и старше, население Санкт-Петербурга – 4 млн 335 тыс. чел. Соответственно, не вакцинировано из него 3 млн 108 тыс. чел. За период с 23 января по 23 июля новых случаев ковида было зарегистрировано 196 тыс. 665, из них на полностью или частично вакцинированных приходится 21 тыс. 745, на не вакцинированных – 174 тыс. 920. Соответственно, для непривитого риск инфекции – в среднем 5,8%.

Это, конечно, довольно грубая оценка, учитывая, что среди вакцинированных больше людей из групп риска – пожилых, хронически больных, часто контактирующих с другими людьми и т.п., а не вакцинирована в основном молодёжь, реже подхватывающая модную болезнь. Но тем не менее.

В целом можно видеть, что две вакцины из трёх вполне хорошо защищают от CoVID-19, а вот к печально известной «ЭпиВакКороне» вопросов ещё больше.

Впрочем, главный вопрос другой, убедит ли эта #статистика вакциноскептиков?

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