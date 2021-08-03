Начался прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре

Со 2 августа начинается регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) по предстоящим выборам в сентябре. В этом году новация будет применяться в Москве и Севастополе, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Также такая возможность будет и у жителей ДНР и ЛНР, имеющих гражданство России.

Заявления будут приниматься в срок до 13 сентября включительно не позднее 00.00 мск. До этого времени у избирателя также будет возможность отозвать заявление на участие в ДЭГ, говорится в сообщении на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Подача заявлений проводится на Едином портале государственных услуг, а в Москве – в личном кабинете пользователя на портале mos.ru.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 8.00 17 сентября до 20.00 19 сентября по московскому времени. Проголосовать можно будет в любое время, в том числе и в ночное.

Наблюдение за ДЭГ в 2021 году будет организовано на нескольких уровнях и площадках: в Информационном центре ЦИК РФ статистические данные по каждому субъекту будут отображаться на отдельной панели.

В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) будет возможность выбора информации для отображения: с помощью портала можно будет выбрать субъект и кампанию, за которой можно будет наблюдать. Также в помещениях ТИК будет возможность ознакомиться со списком голосующих на специально оборудованном компьютере.

В Общественной палате будет организован центр для технического наблюдения специалистами. Наблюдатели пройдут техническую подготовку и смогут получать информацию – по защищенному каналу будет предоставлен доступ к ноде блокчейн. Ростелеком проводит подготовку методологии такого наблюдения. Оно предполагает, в том числе, проверку любого выборочного блока.

Портал в Интернете будет идентичен порталу в территориальных избирательных комиссиях. Любой наблюдатель сможет посмотреть выборы всех уровней и выгрузить эти транзакции в блокчейне.

«ДЭГ имеет ряд преимуществ: во-первых, доступность системы для избирателей, обладающих минимальными цифровыми компетенциями (простота в использовании системы). Во-вторых, ДЭГ – это удобный альтернативный инструмент для участия в выборах. Избиратель может самостоятельно прийти на избирательный участок и проголосовать традиционным способом или заявиться на ДЭГ. В-третьих, ДЭГ как инструмент голосования безопасный во всех отношениях: дает возможность проголосовать в бесконтактном режиме, позволяет проголосовать избирателям в период их временной изоляции, не причиняя вреда себе и окружающим. Также очень важно, что новация дает возможность проголосовать из любой точки мира в круглосуточном режиме в течение всех трех дней голосования», – поделилась мнением декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Татьяна Акопова.

Технологическая безопасность системы ДЭГ, подчеркнула эксперт, обеспечивается четкой идентификацией при входе в систему, в сочетании с тайностью голосования, в анонимной зоне системы, использующей криптографию и шифрование на двух ключах, что позволяет достичь класса защиты «А» (самый высокий класс).

По словам Акоповой, опыт применения ДЭГ в избирательных кампаниях в Ярославской области показал высокий общественный запрос на новацию. «На выборах в сентябре 2020 года на ДЭГ зарегистрировалось 18384 человека, а на тренировке системы в мае 2021 года, почти вдвое больше – 31530 человек. ДЭГ показывает высокую результативность в голосовании на выборах, более 92% зарегистрировавшихся осуществляют свой выбор, голосуя за того или иного кандидата», – сообщила эксперт, предположив, что на выборах в сентябре этого года многие ярославские избиратели также отдадут предпочтение ДЭГ как современной и безопасной форме голосования, «экономя свое время и заботясь о здоровье».