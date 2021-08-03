На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Положительный результат теста на коронавирус за последние сутки получили по меньшей мере 18 человек из числа задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Одна из заразившихся – спортсменка из Греции, которая выступает в синхронном плавании. Отмечается, что она помещена на карантин. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 294. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода с 1 июля было сделано почти 500 тыс. тестов на коронавирус, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.