США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну в течение месяца

Власти США попросили более 20 российских дипломатов покинуть страну, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest. «Мы получили список из 24 дипломатов, которым рекомендовано покинуть страну до 3 сентября. Почти все они уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно усложнил процедуру выдачи виз», — пояснил Антонов.

По его словам, власти США аннулируют визы супругов и детей сотрудников дипмиссии без указания причины, а также задерживают процесс обновления виз, срок действия которых подходит к концу.

Посол считает, что это «нацелено на выдавливание российских дипломатических работников из страны».

«В итоге около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в неотложной гуманитарной ситуации», — рассказал Антонов.

Дипломат выразил надежду, что власти РФ и США смогут нормализовать ситуацию на основе принципа взаимности.

31 июля Госдеп США сообщил, что вынужденно увольняет 182 служащих американской дипмиссии в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге из-за запрета российских властей нанимать на работу иностранцев и жителей третьих стран.

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Посол США в РФ Джон Салливан 28 июня предупреждал, что с августа дипмиссия перестанет оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала. В конце апреля посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз россиянам за исключением экстренных случаев. Это случилось после того, как президент Владимир Путин подписал указ о запрете посольствам и консульствам стран, «совершающих недружественные действия в отношении России», нанимать на работу людей, находящихся на российской территории. Помимо США в этом списке оказалась Чехия.

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