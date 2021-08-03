 

Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

03.08.2021, 5:49, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что РФ готова к продолжению конструктивного диалога и совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Путин пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В понедельник армянский президент Армен Саркисян на первом заседании нового парламента назначил премьер-министром исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что обладающая большинством мандатов в парламенте страны фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра действующего главу правительства Никола Пашиняна.

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе.



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