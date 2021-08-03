 

Японские ученые выявили высокую патогенность штамма «дельта»

03.08.2021, 5:49, Новости дня
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Группа японских специалистов из Токийского университета пришла к выводу, что штамм «дельта» является наиболее патогенным из индийской вариации нового коронавируса, сообщил телеканал NHK.

Ученые провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R. Это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации нового коронавируса, передает ТАСС.

Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу (так называемые синтиции). В ходе экспериментов с участием грызунов японские специалисты выявили, что заражение дельта-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса. Именно этот фактор вызывает, по мнению ученых, большую склонность к различного рода патологиям.

Животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем грызуны с отличающимися штаммами. К настоящему времени в мире выявлено почти 200 млн случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 4,2 млн.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что длительность заболевания COVID-19 при заражении «дельта»-штаммом коронавируса увеличилась, а инкубационный период – сократился.



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