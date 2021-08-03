Село в Якутии эвакуировали из-за угрозы лесного пожара

Лесной пожар угрожает селу Кылайы Усть-Алданского района Якутии, ночью из населенного пункта эвакуировали 90 человек, сообщила пресс-служба районной администрации.

«Пожар был зарегистрирован в 25 км от села. После сильного ветра вчера пожар подошел к населенному пункту», – говорится в публикации пресс-службы районной администрации в официальном аккаунте в соцсети Instagram.

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, площадь пожара составляет 300 га, из них 100 га – лесная территория, 200 га – нелесная. В противопожарных мероприятиях задействованы 111 человек и свыше десяти единиц техники.

Пожар может подойти к селу с трех сторон, специалисты прокладывают минерализованную полосу, задымленность и сильный ветер в селе сохраняются. На месте находится глава Усть-Алданского района Алексей Федотов. Из села эвакуировано 90 человек, из них 52 – дети. Планируется, что вертолет из райцентра Борогонцы привезет еще 25 человек в помощь и дополнительную технику.

По данным регионального главка МЧС России, в село Кылайы направлен вертолет с водосливным устройством, передает ТАСС.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что ситуация с пожарами в регионе вызвана самым жарким годом за 150 лет наблюдений.

Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировано восемь природных пожаров на площади 11,3 тыс. га, локализовано 11 на площади свыше 62 тыс. га. Всего в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58.