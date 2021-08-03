Dagens Industri: новую войну в Европе начнет Турция

В одном из шведских изданий вышла статья, в которой рассматривается вероятность войны на европейском континенте в ближайшей перспективе.

29.07.2021

© AFP 2020 / BAKR ALKASEM

ЕРЕВАН, 29 июл — Sputnik. Шведское издание Dagens Industri предполагает, что Европу в недалеком будущем ждет новая война, которая охватит весь континент, и особую роль в этом процессе автор статьи отводит Турции, не забывая упомянуть и Россию.

Приводятся также аргументы в пользу такого прогноза: желание различных государств поменять границы, “агрессивный национализм и разобщающий популизм, основанный на человеческих страхах и этнических и религиозных противоречиях”, наличие авторитарных лидеров.

“И получите ад! Практически идеальный шторм для кровопролитных конфликтов и войн”, — делает вывод автор публикации.

В материале приводится сравнение между Евросоюзом, где страны объединились и, стерев границы между державами, обеспечили мир и сотрудничество, и другими странами, избравшими путь старой Европы, в которой постоянно происходили конфликты.

“Напряженность растет, назревают конфликты, и война в Европе становится все более вероятным поводом для беспокойства”, — пишет издание, добавляя, что война, собственно, уже идет.

В статье звучат обвинения в адрес Турции – в оккупации трети Кипра и поддержке войны Азербайджана против Армении, немало упреков звучит и в сторону России. Также описываются противоречия, которые продолжают нарастать на Балканах, в частности между Сербией и Косово, а также в Боснии и Герцеговине.

“Любовь к миру и вера в то, что это чувство присуще всем, сделали нас слепыми. Мы не замечаем тех, кто не гнушается применять силу на пути к собственным политическим целям”, — считает автор.

Он предупреждает, что Швеция, которая, может быть, и не будет в первых рядах стран, которых затронет конфликт, все равно окажется в опасности, если Европу охватит пламя.