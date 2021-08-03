Мнение: “Голос Шариата”

В Лашкаргахе Талибан захватил здание местной телерадиокомпании. После чего в эфир спустя 20 лет снова начала выходить передача "Голос шариата", транслируемая на провинцию Гильменд. Она прекратила свое вещание в 2001 году посла начала вторжения американцев.

Сам город до сих пор полностью талибами не взят и бои там продолжаются, несмотря на то, что за последние сутки в плен к талибам ушли более 60 солдат, полицейских и ополченцев. Обе стороны заявляют о серьезных потерях друг друга.

В городе продолжают гибнуть гражданские + в результате авиаудара ВВС США в районе Лашкаргаха было убито 6 детей

Осторожно, строго 18+



Еще несколько военных преступлений перед уходом.

Ниже фото из Лашкаргаха 31 июля – 2 августа.

Пехота талибов на главной площади Лашкаргаха.

Афганские наблюдатели отмечают, что потеря Лашкаргаха может очень негативно отразиться на позициях правительства Гани.

Для Талибана это проба пера. Прокатит с Лашкаргахом, нажим на Герат и Кандагар резко возрастет.

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