Антонов призвал США повлиять на Киев для переговоров с Донецком и Луганском

Вашингтон должен оказать влияние на Украину, чтобы Киев начал переговоры с Донецком и Луганском, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу National Interest.

«Вместо того чтобы работать над реализацией минских соглашений, некоторые официальные лица госдепартамента обвиняют Россию во всех проблемах на Украине и называют мою страну «агрессором». Мы не раз предупреждали администрацию, что подобные контрпродуктивные заявления ничего общего с реальностью не имеют», – передает его слова РИА «Новости».

«Решения можно найти только дипломатическими путями, без пропаганды. Сейчас США могут повлиять на правительство Украины, поощряя его к диалогу по существу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и принятию конкретных, осязаемых мер в отношении автономного статуса юго-востока Украины», – отметил дипломат.

Он уточнил, что статья президента РФ Владимира Путина об историческом родстве русских и украинцев произвела «большой резонанс» в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов. При этом есть тенденции к «искажению картины», когда статья воспринимается как ультиматум, добавил Антонов.

«Мы должны признать, что многие представители администрации разделяют этот взгляд. Они игнорируют основной тезис российского лидера, что подлинный, настоящий и крепкий суверенитет Украины возможен только в партнерстве и при хороших отношениях с Россией», – подчеркнул посол.

Ранее глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу.