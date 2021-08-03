ЕС поддержал решение Польши принять Тимановскую

Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь», – сообщил он ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали рассказала РИА «Новости», что ЕС видит в попытке «насильственного» возвращения спортсменки Кристины Тимановской в Минск «очередной пример репрессий режима Лукашенко».

«Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима (белорусского президента Александра) Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Белоруссии не существует олимпийского перемирия», – рассказала она.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.

Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.

По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.