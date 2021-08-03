 

Россия обвинила Швецию в продолжении конфронтационного курса

03.08.2021, 5:26, Новости дня
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Стокгольм не намерен отступать от избранного конфронтационного курса по отношению к Москве и не стремится искать пути оздоровления двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении посольства РФ в Швеции.

«Даже с учетом того, что это был розыгрыш, содержание беседы, к сожалению, в очередной раз убеждает нас в том, что Стокгольм не настроен отступать от избранного конфронтационного курса по отношению к нашей стране и не стремится искать пути оздоровления двустороннего взаимодействия с Россией. Вместо призывов к выстраиванию добрососедских отношений между Москвой и Стокгольмом, министр фактически открыто говорит о готовности шведских властей финансировать запрещенную в нашей стране экстремистскую организацию и поддерживать внесистемную оппозицию», – говорится в сообщении на странице посольства РФ в социальной сети Facebook.

Таким образом в российском дипломатическом ведомстве прокомментировали публикацию в Expressen о телефонном разговоре главы МИД Швеции Анн Линде с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), выдававшими себя за супругу блогера Алексея Навального Юлию и его соратника Леонида Волкова.

Искреннее удивление российских дипломатов также вызвал последовавший комментарий пресс-службы МИД Швеции о том, что разговор состоялся «после официального запроса». «Хотели бы обратить особое внимание мастеров шведской дипломатии на то, что соратники Алексея Навального не являются представителями официальных российских властей, а посему быть источником «официальных запросов» не могут по определению», – подчеркивается в сообщении посольства.

В российской дипломатической миссии также обратили особое внимание на то, что в пресс-службе МИД Швеции был сделан ошибочный «глубокомысленный вывод о том, что тем самым «не были задеты внешнеполитические отношения» (читай: не были затронуты шведско-российские связи)».

«Подобные заходы в поддержку так называемой оппозиции, милостивые государи, как раз представляют собой наглядный образчик вмешательства во внутренние дела соседней с вами РФ и не могут кодифицироваться иначе, чем наносящие прямой вред отношениям между нашими странами», – подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, в прошлый четверг стало известно, что глава МИД Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудила с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), говорившими с ней от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова, санкции против «Северного потока – 2».



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