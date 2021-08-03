 

Суд присяжных оправдал «вора в законе» Колю Томского

03.08.2021, 5:08, Разное
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Томский областной суд вынес оправдательный вердикт по делу «криминального авторитета» Коли Томского (Николая Кузьмичева), сообщили Znak в суде.

В 2019 году он стал первым человеком, в отношении которого возбудили дело по новой статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК).

Дело рассматривалось при участии присяжных. Половина из них решила, что вина мужчины доказана, половина — нет. Решение было принято в пользу Кузьмичева, его освободили из-под стражи в зале суда.

Кузьмичева задержали в мае 2019 года. «Житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус «вора в законе», <…> занимал высшее положение в преступной иерархии региона», — заявили в местном управлении МВД.

Мужчине грозило лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Закон об ужесточении ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии» президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля 2019 года.

Согласно поправкам, преступления, совершенные лицом «высшего положения в преступной иерархии», будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным заключением.

Источник: Новая газета



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