 

Подборка малоизвестных фотографий связанных с Россией

03.08.2021, 4:44, Разное
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Советские солдаты среди китайцев,  северо-восточный Китай, август-сентябрь 1945 г

Русские солдаты с трофейным штандартом итальянского полка, на  Дону, октябрь 1942 года.

Трое австралийских солдат на привале, Сибирь, РФ во время Гражданской войны в России 

Сергей Эйзенштейн сидит на Императорском троне РФ во время перерыва на съемках  фильма  «Октябрь» 1927 года. [Раскраска]

Пилот-ас Сабуро Сакаи после сбития советского  бомбардировщика. Китай, 1939 год.

Двое русских партизан  с  оружием позируют фотографу  в заснеженном Брянске, 1943 год.

Традиционное платье русской  знати (так  одевались только при  дворе, но все равно красиво)

Кухня в крестьянской  избе: как она выглядела

Посмотрите, как они использовали кухонное пространство для размещения посуды, плит и умывальников. На этих фотографиях много интересных деталей  кухонь русских крестьян.

Русская печь использовалась как для приготовления пищи, так и для сна.

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