Подборка малоизвестных фотографий связанных с Россией

Советские солдаты среди китайцев, северо-восточный Китай, август-сентябрь 1945 г

Русские солдаты с трофейным штандартом итальянского полка, на Дону, октябрь 1942 года.

Трое австралийских солдат на привале, Сибирь, РФ во время Гражданской войны в России

Сергей Эйзенштейн сидит на Императорском троне РФ во время перерыва на съемках фильма «Октябрь» 1927 года. [Раскраска]

Пилот-ас Сабуро Сакаи после сбития советского бомбардировщика. Китай, 1939 год.

Двое русских партизан с оружием позируют фотографу в заснеженном Брянске, 1943 год.

Традиционное платье русской знати (так одевались только при дворе, но все равно красиво)

Кухня в крестьянской избе: как она выглядела

Посмотрите, как они использовали кухонное пространство для размещения посуды, плит и умывальников. На этих фотографиях много интересных деталей кухонь русских крестьян.

Русская печь использовалась как для приготовления пищи, так и для сна.

Вход в подвал