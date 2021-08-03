Подборка малоизвестных фотографий связанных с Россией
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Советские солдаты среди китайцев, северо-восточный Китай, август-сентябрь 1945 г
Русские солдаты с трофейным штандартом итальянского полка, на Дону, октябрь 1942 года.
Трое австралийских солдат на привале, Сибирь, РФ во время Гражданской войны в России
Сергей Эйзенштейн сидит на Императорском троне РФ во время перерыва на съемках фильма «Октябрь» 1927 года. [Раскраска]
Пилот-ас Сабуро Сакаи после сбития советского бомбардировщика. Китай, 1939 год.
Двое русских партизан с оружием позируют фотографу в заснеженном Брянске, 1943 год.
Традиционное платье русской знати (так одевались только при дворе, но все равно красиво)
Кухня в крестьянской избе: как она выглядела
Посмотрите, как они использовали кухонное пространство для размещения посуды, плит и умывальников. На этих фотографиях много интересных деталей кухонь русских крестьян.
Русская печь использовалась как для приготовления пищи, так и для сна.
Вход в подвал
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