 

Мнение: Операция “Square Leg”

03.08.2021, 4:42, Разное
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Схема военных учений в рамках которых моделировалось участие Британии в ядерной войне против СССР на стороне США.
В рамках учений проводившихся в 1980-м году было установлено, что удары советских ракет гарантировано уничтожают 53% населения Британии (29 млн. человек), приведут к различным ранениям и травмами 12% населения (7 млн. человек) и "краткосрочному выживанию" 35% населения (19 млн. человек в условиях сильно зараженной местности и гарантированных последующих смертях от лучевой болезни и прочих последствиях ядерной войны). При этом гарантировано уничтожалось более 80% объектов военной инфраструктуры, включая все ключевые военные базы и командные узлы.


Британия после ядерных ударов. Потенциальные районы ядерных ударов. По легенде учений предполагалось, что Британию отоварят 431 ядерным зарядом (с учетом разделяющихся боеголовок).

Источник: Colonel Cassad



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