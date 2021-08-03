Мнение: Операция “Square Leg”

Схема военных учений в рамках которых моделировалось участие Британии в ядерной войне против СССР на стороне США.

В рамках учений проводившихся в 1980-м году было установлено, что удары советских ракет гарантировано уничтожают 53% населения Британии (29 млн. человек), приведут к различным ранениям и травмами 12% населения (7 млн. человек) и "краткосрочному выживанию" 35% населения (19 млн. человек в условиях сильно зараженной местности и гарантированных последующих смертях от лучевой болезни и прочих последствиях ядерной войны). При этом гарантировано уничтожалось более 80% объектов военной инфраструктуры, включая все ключевые военные базы и командные узлы.



Британия после ядерных ударов. Потенциальные районы ядерных ударов. По легенде учений предполагалось, что Британию отоварят 431 ядерным зарядом (с учетом разделяющихся боеголовок).

—