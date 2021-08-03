В Анталье перевернулся автобус с предположительно российскими туристами
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Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в Турции в провинции Анталья, информирует газета Milliyet. В результате ДТП погибли три человека, еще 16 пострадали.
Издание сообщает, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся, сообщает РИА «Новости». Пострадавшие направлены в больницы.
Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус, по предварительным данным, в нем находилось 45 человек, из них десять госпитализированы.
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