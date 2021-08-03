 

МВФ решил раздать странам-участницам 650 млрд долларов

03.08.2021, 4:35, Новости дня
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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии. Средства будут переведены странам-членам МВФ 23 августа пропорционально квотам в организации.

«Исполнительный совет МВФ 2 августа 2021 года утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности», – приводит ТАСС выдержку из заявления МВФ.

«Это историческое решение – самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», – сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики».

Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около 275 млрд долларов поступит «странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода».

Ранее Минфин США объявил о достижении потолка госдолга, в связи с чем ведомство начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций.

Напомним, 24 июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» Соединенных Штатов.

В начале июля Бюджетное управление Конгресса США (CBO) спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году в 3 трлн долларов. В первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Соединенные Штаты виноваты в разгоне мировой инфляции.



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