 

Боевики с подконтрольной Турции территории обстреляли ВС Сирии в Алеппо

03.08.2021, 4:34, Новости дня
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Боевики с подконтрольных Турции территорий обстреляли из миномета позиции сирийской армии в провинции Алеппо, в результате пострадал сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории САР, произвели минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, также в районе населенного пункта Буайбия провинции Алеппо упал осуществлявший разведывательные действия беспилотный летательный аппарат незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

«Ранее, 31 июля, над позициями вооруженных сил САР в районе населенного пункта Кафр-Небель провинции Идлиб из стрелкового оружия был сбит самодельный беспилотный летательный аппарат, оборудованный устройством для сброса боеприпасов», – отметил он.

Напомним, 30 июля действующие на подконтрольной Турции территории Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли позиции армии Сирии под Алеппо из миномета, в результате ранения получили трое военнослужащих.

В  прошлый вторник сирийский военный погиб в провинции Алеппо при попадании противотанковой управляемой ракеты боевиков по грузовику ЗИЛ-131. В тот же день запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» совершила не менее 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.



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