Мнение: Инструмент ограниченного использования

Инструмент ограниченного использования

По мере приближения 7-й годовщины боев за Шахтерск и Красный Луч, которые предопределили провал попытки окружения Донецка ВСУ летом 2014 года, достаточно наглядно зашли в тупик очередные попытки хоть как-то оживить «формулу Штайнмайера» (которую Украина де-факто не признает), «переговоры в Минских подгруппах» (Украина отказывается ехать в Минск из-за коронавируса и Лукашенко) и «встречи в Нормандском формате» (так как обсуждать в общем-то нечего).

Покуда с фронта практически ежедневно тянутся сообщения об убитых и раненых с обеих сторон, на дипломатическом уровне продолжаются уже давно набившие оскомину заявления на тему мира на Донбассе, которые традиционно упираются в разное прочтение текста «Минска-2». Дошло до смешного – представляющий Россию Грызлов заявил, что есть возможность провести очные переговоры аж 26 августа, но есть вероятность, что даже в эти сроки переговоры провести не удастся. И это при том, что такие переговоры вообще ничего не гарантируют, кроме того, что произошла встреча делегаций. Вполне понятно, что даже такой очевидный вопрос, как обмен пленными (их конечно же за 6,5 лет так и не поменяли всех на всех), повис в воздухе, хотя практика показала, что это, пожалуй, единственный вопрос, где возможен хоть какой-то практический эффект.

Требования России принять в необходимом виде «закон о статусе Донбасса» (как это предписано «Минском-2») Украина выполнять, конечно же, не собирается, так же, как и «имплементировать формулу Штайнмайера». Соответственно, вся болтовня о «передаче границы ВСУ» не имеет практического смысла и направлена лишь на имитацию переговорных усилий. На какие-либо обещания избирателям Зеленский давно забил, а США тем более не заинтересованы в том, чтобы управляемый конфликт на Донбассе прекратился.

Кроме того, достройка «Северного потока – 2» вновь обнажила полностью марионеточный характер киевских властей. Сейчас можно услышать продолжающуюся многонедельную истерику на тему угрозы «Северного потока – 2» для безопасности Украины, где Киев пытается привлечь к себе внимание, после того, как США и Германия решили свои проблемы по этому поводу, поставив киевский режим перед свершившимся фактом отказа от блокирования достройки «Северного Потока – 2».

В текущих реалиях периодические обострения на Донбассе (в районе Петровского или Зайцево) служит целям не только поддержания управляемого конфликта в интересах США, но и поддержания необходимого уровня кровопускания, ссылаясь на который, можно блокировать любые дипломатические шаги по урегулированию. И эта линия полностью разделяется США, которые настаивают на «нормализации ситуации с безопасностью» и «прекращении огня» для возобновления переговоров, то есть ведут ту же самую игру, что и ранее. Замена говорящих голов, которые представляют Украину – будь то Бессмертный, Кучма, Кравчук или Арестович, ничего принципиально не меняет – их задачей была, есть и остается имитация переговорного процесса. Иного смысла в их деятельности просто нет.

Разумеется, в Киеве прекрасно понимают, что в долгосрочном отношении оставшийся объем российского транзита газа (который обеспечивается через сделку Москвы и Берлина) будет снижать возможности Украины по манипулированию вопросами поставок газа для Европы, что не трудно заметить по требованию сохранить объемы транзита российского газа и после 2024-го года, который, с точки зрения Москвы, должен регулироваться на «рыночных основаниях», то есть цена будет формироваться на момент заключения гипотетического контракта, без всяких скидок и поблажек.

При этом Россия может предлагать уже существующий объем газа по текущей договоренности, но уже на иных условиях, предлагая «либо брать, либо не брать», дабы отказ Украины фактически освобождал РФ от обязательств перед Германией. Отсюда и нападки украинского МИД на Меркель и немецкое правительство за то, что они «не учитывают интересы Украины». Отсюда и надежды на то, что после ухода Меркель осенью 2021-го года потенциальный победитель в гонке за пост бундесканцлера будет не только гарантировать существующий контракт до 2024 года, но и лоббировать выгодный для Украины контракт после 2024 года, угрожая России санкциями. Кандидат от ХДС/ХСС Лашет уже отметился заявлениями с угрозами в адрес России. Кандидат от «Зеленых» Берброк и вовсе выступает за закрытие проекта в рамках «борьбы с российским влиянием».

Но надо понимать, что основной бенефициар проекта — это прежде всего крупный немецкий капитал, который интересуют прежде всего деньги, которые уже были вложены в «Северный Поток – 2» и связанные с ними проекты. И развернуть политику в желаемом Вашингтону и Киеву направлении в Берлине совсем не готовы (как при Трампе, так и при Байдене), что опытным путем и выяснил Байден, когда понял, что дальнейшее давление на Берлин приведет лишь к ухудшению отношений с Германией, что будет выгодно России. Издержки дальнейшего давления оказались слишком высоки, поэтому нынче администрация Байдена фактически вынуждена отбиваться от обвинений в потворстве России со стороны республиканцев и трампистов.

Разумеется, когда Украина требует усиления давления на «Северный Поток – 2», она рискует как сделкой Байдена с Меркель, так и отношениями США с Германией. Поэтому Украине столь недипломатично говорят заткнуться, потому что управляемая война на Донбассе – это одно, а интересы США в отношениях с Германией – совсем другое. И как показывает эта история, когда речь доходит до принципиальных для США вопросов, Украиной можно очень легко пренебречь, что, разумеется, не означает, что США откажутся использовать Украину так, как они уже ее используют. Украина в рамках этой логики является инструментом ограниченного использования.

Поэтому в текущих реалиях мы будет продолжать видеть имитацию мирного процесса и продолжение позиционной войны на Донбассе. Сам же Зеленский будет и далее стараться стать большим Порошенко, чем сам Порошенко. Такое сходство легко объяснить необходимостью сохранить проводимый с 2014-го года курс на поддержание управляемого конфликта, где Зеленский и его окружение могут либо подстраиваться под этот курс, либо быть заменены на более покладистых марионеток, которые не будут болтать про «мир на Донбассе», а продолжат курс на прославление коллаборационизма, институциализации неонацизма, дерусификацию, десоветизацию, насильственную украинизацию и деиндустриализацию Украины.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/v-mire/instrument-ogranichennogo-ispolzovaniya/ – цинк

PS. На заглавной фотографии медаль к "30-летию Украины" https://rusvesna.su/news/1627911750 с нацисткими подстилками Бандерой и Шухевичем.

—