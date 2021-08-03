Политолог: Врио главы Пензенской области продемонстрировал ключевые качества управленца «новой волны»

«Известно, что Олег Мельниченко напрямую связан с регионом, он родился в Пензе и долгое время там работал. Так что глубокая погруженность в дела региона, которую он продемонстрировал в разговоре с Владимиром Путиным, легко объяснима», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя беседу президента с врио губернатора Пензенской области.

«Врио губернатора показал очень хорошее владение повесткой, – и это несмотря на то, что руководит регионом совершенно небольшой срок. Одной из ключевых тем в разговоре с президентом стал экономический блок. Область собирается быстро развивать одновременно и промышленное направление, и аграрное. Например, Пенза планирует выйти в круг мировых лидеров по производству мяса индейки. Президент и руководитель области подробно обсудили, как этого результата достичь», – отметила директор региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Второй по важности стала социальная повестка. Здесь важно отметить, что у Мельниченко есть эмпатия – он прислушивается к людям, реагирует на их потребности, особенно в сфере здравоохранения. В частности, президент и врио губернатора обсуждали повышение уровня медицинской диагностики в области, проблемы лечения онкологии, развитие инфекционной службы», – отметила эксперт ЭИСИ.

В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко в режиме видеоконференции. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства обсудил с Мельниченко реализацию крупных инвестиционных проектов и развитие системы здравоохранения в регионе. В частности, врио губернатора отчитался о работе над проектами в сферах промышленного производства и сельского хозяйства.

Путин призвал Мельниченко обратить особое внимание на такие проблемы, как качество воды и износ жилищно-коммунальной сферы в регионе. При этом президент подчеркнул, что в целом доволен работой врио губернатора. «В целом, я полагаю, что вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и, уверен, у вас все получится», – отметил глава государства. Он также заверил Мельниченко, что федеральные власти будут оказывать ему помощь.

«Хотя Мельниченко – выпускник школы губернаторов, его можно отнести к губернаторам «новой волны» не по этой причине, а по тому, что врио губернатора демонстрирует ключевые характеристики этого поколения, что было заметно на встрече. В разговоре с федеральной властью Мельниченко защищал интересы рядовых жителей региона. Его умение понять, уловить социальный запрос населения – это признак, который мы – в ЭИСИ – относим к архетипу управленца "новой волны"», – добавила Кислицына.

На встрече Мельниченко также высоко отозвался о деятельности своего предшественника, многолетнего главы области Василия Бочкарева, отметила эксперт. «Он назвал очень перспективными проекты, которые заложил Бочкарев. И это также важно. Тем самым, как грамотный управленец, Мельниченко продемонстрировал преемственность. Такая практика не отбрасывает регион назад, а логически продолжает все успешные проекты предшественника. Это пойдет в плюс и команде Мельниченко, и людям, которые живут в Пензенской области», – сказала Кислицына.

Олег Мельниченко родился в 1973 году в Пензе. С 1997 по 2001 год он работал в Пензенском государственном педагогическом университете имени Белинского. В 2001-2004 годах был заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы. Врио губернатора – кандидат исторических наук. В 2006 году защитил диссертацию по теме «Кризис системы управления КПСС 1985-1991 годов в Пензенской области». Будучи сенатором, 26 марта этого года Олег Мельниченко был назначен врио губернатора.

Мельниченко – выпускник второго потока программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ), известную также как школа губернаторов. «Мы поздравляем его с назначением на эту должность. Уверен, что полученные на программе кадрового резерва знания и опыт помогут ему на новом этапе карьеры», – отмечал в марте директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, в июне пензенское отделение «Единой России» выдвинуло Мельниченко кандидатом на должность губернатора. Выборы намечены в сентябре.