 

Байден отказался ехать на празднование юбилея Обамы

03.08.2021, 3:40, Новости дня
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Президент США Джо Байдена отказался ехать на празднование 60-летия бывшего главы государства Барака Обамы, информирует издание The Hill со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден поздравит Обаму позже, передает ФАН.

«Хотя президент Байден не может присутствовать на этом празднике, он надеется вскоре встретиться с бывшим президентом Обамой и должным образом поприветствовать его в клубе «Кому за 60»», – информирует The Hill.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию после того, как один из его помощников указал ему на «остаток завтрака» на подбородке.



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