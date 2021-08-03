Главный страх Ксении Бородиной – Личное мнение

Ксения Бородина ещё не разведена, но уже нацелена на замужество или, по крайней мере, на серьёзные отношения с перспективой на фату и штамп в паспорте.



Фото: Соцсети

Бородина, какая же ты всё-таки тяжёлая баба: лицом, характером, мыслями!

Ты прям наглядная иллюстрация того, как с возрастом характер отражается на лице. В твоём случае, тяжёлая, грубая натура отражается на лице тяжёлым птозом и грубыми, мужскими усами.



Фото: Соцсети

Лёгкости в тебе нет, Ксюндель, лёгкости!

В Инстаграме появился целый пост о том, что на выходе из ресторана какая-то левая девушка посмела ущипнуть за задницу мужчину из компании Ксюнделя.

Пожалуй процитирую отрывки из словесного поноса Бородиной:

Такая история про задницу, закончится одной ночью и все…, потом даже не позвонят… Можете считать меня ворчливой, несовременной или ханжой, но наблюдать это все время для меня дико. Можно же просто веселиться, гулять, хорошо проводить время, но вот это – ходить на «Охоту» самим 24/7сомнительное занятие на мой взгляд)))))

Тем более, что результат такой охоты почти всегда – одноразовая случка.

И у меня назрел вопрос, может ли быть что-то по настоящему желанным, если оно доступно 24/7 по щелчку пальцев?

За этими словами стоит Ксюнделя перед сексом без обязательств, то есть перед сексом, в принципе.

Бородина не любит секс, она его боится.

Её максимум — это безопасный, с её точки зрения, секс, перед которым мужик непременно признается ей в любви и официально — в лучших традициях публичного дома 2 — объявит себя с ней парой.

Ксении необходимо, чтобы в неё пихали с перспективой замужества, чтобы к ней относились серьёзно, чтобы, ни в коем случае, всё не закончилось «одноразовой случкой».

Вы когда-нибудь видела, как двигается Бородина, как она ходит, как танцует?

Жутко сутулая, зажатая, деревянная баба. Такая явно плохо трахается.



Фото: Соцсети

В каждом её движении — неприятие себя, страх перед сексом, страх быть брошенной, использованной, оставленной.

Как бы ни храбрилась Ксения под уютными фильтрами своего Инстаграма, этот её страх регулярно прорывается наружу в виде сделанных другими людьми фотографий и таких вот постов, осуждающих секс, который может «закончиться одной ночью».



Бородина в чужом и в своём Инстаграме. Фото: Соцсети

Ксюш, в твоём возрасте пора бы уже самой иногда заканчивать секс «одной ночью», пора бы уже полюбить секс без душных обязательств, построенных на зубодробительно серьёзных отношениях, пора бы уже начать заниматься сексом ради самого секса, а не ради того, чтобы тебе наутро после него позвонили.

У Ксении, как мы помним, назрел вопрос: «Может ли быть что-то по настоящему желанным, если оно доступно 24/7 по щелчку пальцев?»

Я меня есть для тебя ответ, Ксюндель: да, может. Если это «что-то» — уверенная в себе женщина, которая любит себя, секс и себя в сексе.

А вот зажатая колхозница с бревна, для которой секс — это один из инструментов построения серьёзных отношений, желанна быть не может. Ни при каких обстоятельствах.

Хочет, но не может.

Нет в тебе секса, Ксюндель. Тупо нет.

К чему это я? Ах, да: расскажите о своём отношении к сексу? Что он для вас?

Как вам позиция Ксении? Разделяете? Почему?

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