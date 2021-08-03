Мнение: Письма: “Чувствительность рецепторов обострилась”

Двух парней разбирайте.

У первого плохой имидж, у второго хороший.

Это их разница.

В остальном они похожи. Опишите в чем.

Результат сначала очень разный, благодаря разному имиджу, а потом похожий, благодаря схожести.

Опишите это тоже.

dmitriy_fed3

Здравствуйте, Эволюция.

Надеюсь на разбор.

Живу в симпатичном провинциальном городе, работаю на заводе (их осталось с пол дюжины) инженером ОТК. Помимо работа, живу ремонтами: с нуля обустроил квартиру, сейчас занимаюсь дачей. 35 лет, фигура астеника при обычном росте, лишний вес, сбросить не удается, с амурной темой никак. В городе кроме коллег и родственников контактов нет. На СЗ нет анкет с близкой ОЗ. Кроме как через тему туризма, вариантов действий не вижу.

Недавнее лето: есть такая тема, как совместный съём дома, квартиры, в разных интересных местах. В это раз собралось человек двадцать, из них две девушки: одна с модельной внешностью (Анна), другая ходит в спортивные одиночные походы, и один, обращающий на себя внимание, персонаж – почти весь день заезда, он “ради спортивного интереса” наезжал и ругался с различными службами поддержки (Влад).

Вечер, перед отбоем, пока еще никто не с кем не знаком, и большинство пытается разобраться в обстановке, пытаюсь найти контакт с Анной, благо комната одна и тесно:

– Отойди, мне не приятно.

Ухожу, а Влад тут же подходить, и продолжает делать то же, что и я.

– Да, Вы, что, все, … что ли?

– Ты, такая красивая, когда сердишься.

– Э.., пошли, посмотрим на баню.

На утро приехала девушка, с которой, до этого договаривались пойти в недельную прогулку по тайге. Видя, что конкурировать с Владом не реально, постарался форсировать сборы. После обеда выдвинулись, но вслед услышал что-то от него, с яркой иронией. День, второй, третий, чувствую “что рассыпаюсь на части”, причин не понимаю, но решаю сократить маршрут и вернуться раньше запланированного. Такси от точки выхода с маршрута до поселка, от которого ходят автобусы до дома, получилось очень дорогим. Но водитель перед поселком завез нас на базу с хорошей баней и на последок выдал канистру коньяка. Сидим у обелиска в честь боя, бывшего здесь в гражданскую войну, и никаких вариантов, никак, совсем, на той стороне совсем другое кино идет. Главное, не показать виду.

Наступила осень. Пошел на празднование Самайна, там встретил знакомых со студенчества, и присоединился к их группе этнических танцев. Через два месяца группа распалась. Тогда пошел на танго. Партнерша моего возраста, компактная, спокойная СЖО, но движения холодные. Никакие инициативы: кофейня в трех метрах от студии, приятные летние закаты на набережной, сирийская кафешка напротив – ничего. За два месяца преподаватели ни разу к нам не подошли, но она же ходила на индивидуальные уроки. Варианта, кроме, как сослаться на изменение графика работы, не остается.

Этот сезон, после всех необходимых процедур, купил недельный тур активного туризма. В группе две девушки: одна явно из Москвы, играет от подростка, хотя, видно, что ВУЗ закончила давно, другая одета в комфортные одежды, лицо закрыто крупными очками, лисья улыбка, и двигается, не как обычные девушки (“словно лодочка плывет” – это не про неё), слишком комфортно, слишком устойчиво. Выбор очевиден -пригласил работать в паре. Два первых дня работы было много, отключались сразу после ужина. На на третий была дневка. Вечером, после походной бани угостил ей соленым сырам, а у неё, внезапно, оказался коньяк. Она очень быстро собралась, и стала уходить в сторону лагеря:

– Не уходи, останься

Чуть замедлила шаг.

….

– Было же классно, продолжим.

– Это чувствительность рецепторов, от физухи, обострилась.

…

– Не морозься, осталось всего два дня отпуска.

Реакция, но промолчала.

На следующий день она стала непрерывно общается со второй девушкой.

А я. Помощница инструктора очень красивая, ей скучно, основной екшен уже был, сложные работы сделаны, через пару дней, снова вести группу по тому же маршруту. Она красивая, она это знает, ей немного скучно. Хотя бы создать красивую картинку, издали, если не присматривается.

Что можно сделать для того, что бы дело шло чуть симпатичнее?

winter_freedom

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

У меня есть страница в фейсбуке, за пару лет у нее стало несколько тыс. друзей из них 80% девушек. В то время, когда мне нравилось там проводить время я публиковал посты, основой которых, были цитаты или мои фото с ресторанов или природы с подписями. Подписывал свои фото по-разному, например, «мы обязательно встретимся» или «я тебя буду ждать вечно, если ты не долго». Активность на странице была виде лайков и комментариев разного наполнения в основном от девчонок. Вся эта активность сопровождалась знакомствами в личных сообщениях.

В какой-то из дней обнаружил как одно из моих старых фото оценила незнакомая девушка О., у нее были красивые фото и в ответ я ей поставил один лайк. Потом О. еще 1 лайк поставила, я ставил два. Прошло несколько дней. У нее в историях была какая-то публикация, я ответил на это и завязался диалог по теме публикации, буквально несколько фраз. Через несколько дней она меня добавила в инстаграмм и спрашивала кто я такой и почему у меня в фб так много девушек, отвечал, что это случайность. Дальше общение было уже более оживленное на разные темы – кино, музыка, досуг и много про психологию (О. учится на психолога)

В пятницу вечером О. запостила свое фото на которое я среагировал, итогом стала моя инициатива встретиться в баре в тот же день. О. ответила, что она на даче по субботу и возможна встреча только в воскресенье, я – ок, без проблем. На следующий день, вечером около 10 часов, О. пишет, что она в городе и идет с друзьями в бар на вечеринку и пригласила меня, я спросил будем ли мы целоваться? О. ответила смайлом с удивлением и через минут 20 написала, как хочешь! Пока собирался, от О. поступила информация, что вечеринка скучная и она напишет где будет. Сообщение ее прочитал, но не ответил, а приехал куда надо. Она сидела с друзьями, среди них была одна из моих бывших. Как мне показалось, так как пришел без предварительного звонка, это немного сбило с толку ребят, и они сначала не поняли кто к ним подошел, было небольшое напряжение. Я со всеми поздоровался, сказал, что к О. взял себе стул с сел рядом с ней.

Подружка О. переспросила как меня зовут, а я у нее спросил какое ее любимое мужское имя, та ответила, что Д. и жестом показала на мужчину, сидящего рядом. Попросил, чтобы и меня тогда так называла. Д., сидящий рядом, буркнул что бы О. со мной разобралась. Я позвал О. сесть за другой стол, пересели. Мы пили не очень крепкие напитки, а О. рассказывала о себе какая она успешная и как богато живет, позже прямо спросила, как я ее собираюсь соблазнять, что бы рассказал свою схему и что она это все знает. На ходу, придумывал схему и говорил. Бар уже закрывался, друзья О. попрощались и уехали, О. предложила продолжить общение у нее дома, но секса не будет. Я согласился что секса не будет и позвал к себе. О. аргументировала, что ей удобнее на ее территории, поехали к ней, по дороге купил составляющих для будущих не крепких напитков. О. не соврала, жила в роскошном 2 этажном доме, ремонт, новая машина. Я, когда зашел к ней домой, немного потерялся от красоты интерьера, рассматривал и говорил, как это ох*енно. Сидели на кухне, слушали ее музыку, готовили и пробовали коктейли. В один из моментов она посмотрела на мои губы, я мгновенно поцеловал и произошел секс. Она уснула, я трезвел, рассматривая стены. Так как возле бара оставил свою машину, сказал это сонной О. и поехал за авто, дальше к себе.

Около 11 дня она мне позвонила, спросила почему уехал, ответил, что из-за машины. Она бросила трубку и написала: «не знаю, как ты там привык тусить, но у меня есть ощущение легкое что что-то пошло не так, надо было сразу говорить, что не нравится, комфортный ты мой парень блин». Я прочитал, слов не нашел в тот момент, лег дальше спать. Потом увидел, что она меня заблокировала. Через 2 дня она сняла блок и кинула заявку в друзья. Я решил принять эту заявку через несколько дней если она не отменит ее. Через день О. написала в телеграмм что бы я прекращал этот детский сад и нормально общался, я прочитал но опять не знал что ответить, подумал чуть позже. А позже она уже не добавлялась ко мне, необходимости в ответе уже не видел.

Благодарю за возможности которые дает ваш блог.