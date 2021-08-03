Мнение: Точка выбора

И еще один момент из интервью Кудрина. По данным Росстата, в 2014-2020 годах среднегодовой рост ВВП составил менее 0,5%.

За тот же период ключевая ставка ЦБ России не опускалась ниже 4,5%:

Это означает, что в течение указанного Кудриным срока генерировался хронический долговой кризис. Системный и неразрешимый. Собственно, это и есть ответ, почему российский народ беднеет и нищает – страна живет в долг, который просто нечем покрыть. Вторая причина обнищания 80 процентов населения страны – несправедливое перераспределение даже того скудного дохода, который производит наша экономика. Если сто российских миллиардеров только за этот год разбогатели на 30 млрд долларов в условиях непреходящего долгового кризиса всей экономики, это свидетельствует именно о перераспределении в их пользу того, что еще как-то производится и продается. То есть, обнищание народа обусловлено двумя внешними по отношению к нему факторами, с которыми мы сделать не можем ничего в рамках этой модели.

Банкротство действующей модели проистекает именно из этих, казалось бы, абстрактных показателей. Шансов на изменение ситуации нет, так как хронический долговой кризис перерос в катастрофу, то есть, состояние, в котором невозможно "откатить назад", у которого есть только один коридор решений, в конце которого – сингулярность, "схлопывание" пространства решений.

Вопрос лишь в одном – будет ли это "схлопывание" носить проектный характер или оно произойдет само по себе, стихийно. Пока всё идет ко второму сценарию. Он характеризуется обвальным завершением и ускоренным прохождением этапа катастрофы. Но при этом издержки этого сценария будут крайне высоки. Проектное решение по определению более длительное и более управляемое, что дает возможность снизить риски и получить на выходе относительно прогнозируемый результат. Но (повторюсь) – пока нет никаких видимых предпосылок для проектного развития событий. При этом времени остается очень немного.

В субботу я проводил семинар, где в том числе речь шла и о сроках и этапах. На мой взгляд, осенью-зимой этого года мы войдем в "четвертую волну" террора и насилия, которая завершится ближе к весне по причинам исчерпания административных возможностей. После чего режим будет вынужден решать принципиальную задачу, которая не стояла перед ним ранее.

Именно принципиальное отличие этой задачи подведет нас к точке выбора, точке бифуркации. Либо будет продолжен террор, либо в ускоренном порядке придется переходить к смене модели.

Террор продолжать можно только в одном случае – если каждая последующая итерация будет выше по своему уровню предыдущей. Осенью мы столкнемся с беспрецедентным уровнем насилия со стороны режима, и именно по этой причине. Следующая после нее "волна" террора – "пятая волна" потребует настолько высокий уровень насилия, который нынешняя административная система уже не потянет. Поэтому "пятая волна" может стать последней – режим даже полностью перейдя к фашизму в чистом виде не вытянет тот уровень террора, который будет от него требоваться. А раз так – риски обвала обстановки именно весной-летом 2022 года существенно возрастут.

Поэтому власти придется выбирать – либо продолжать прежнюю политику, которая перестает отвечать нормам управляемости, либо в авральном режиме переходить к смене модели (у нас это называется ничего не говорящим словом "трансферт", причем под ним может пониматься очень много чего – от сохранения текущего режима, но под другой вывеской, до кардинальной его трансформации. Эта неопределенность накладывает серьезные ограничения на любое моделирование самого процесса "трансферта" – он однозначно будет крайне непростым, конфликтным и очевидно неоднозначным по результатам – вплоть до утраты управляемости).

В любом случае времени уже почти нет. По всем показателям именно весна-лето следующего года становятся определяющими. Но до этого нам предстоит пережить форменный фашизм осенью-зимой этого года. И не все доживут, это тоже нужно понимать.

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