Умер старейший кинематографист РФ Геннадий Гуревич

В возрасте 81 года умер старейший кинематографист РФ Геннадий Гуревич, сообщили в Союзе кинематографистов.

«31 июля 2021 года на 82 году ушел из жизни Геннадий Павлович Гуревич – член Союза кинематографистов РФ и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист», – говорится в сообщении на сайте Союза.

Гуревич в 60-е годы работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве, много лет проработал в «Совинфильме». Гуревич был направлен в Прагу, где на Киностудии «Баррандов» представлял российское кино.

Был членом Правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

На счету кинематографиста документальные, исторические, биографические, художественные фильмы, в частности картины «Таня», «Солдаты мира» и другие.

Одна из последних его работ – сериал «Андреевский флаг».

В 2020-м году получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «За многолетний труд в российской киноиндустрии».

Ранее сообщалось о том, что советский и российский актер Анатолий Рудаков умер на 72-м году жизни.