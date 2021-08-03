 

Умер старейший кинематографист РФ Геннадий Гуревич

03.08.2021, 2:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В возрасте 81 года умер старейший кинематографист РФ Геннадий Гуревич, сообщили в Союзе кинематографистов.

«31 июля 2021 года на 82 году ушел из жизни Геннадий Павлович Гуревич – член Союза кинематографистов РФ и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист», – говорится в сообщении на сайте Союза.

Гуревич в 60-е годы работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве, много лет проработал в «Совинфильме». Гуревич был направлен в Прагу, где на Киностудии «Баррандов» представлял российское кино.

Был членом Правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

На счету кинематографиста документальные, исторические, биографические, художественные фильмы, в частности картины «Таня», «Солдаты мира» и другие.

Одна из последних его работ – сериал «Андреевский флаг».

В 2020-м году получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «За многолетний труд в российской киноиндустрии».

Ранее сообщалось о том, что советский и российский актер Анатолий Рудаков умер на 72-м году жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / 19-летний сын Королевской стал депутатом Краматорского горсовета

14.04 / В Аргентине заявили о достаточности одной дозы «Спутника V» для переболевших коронавирусом

23.08 / После первого тура турнирную таблицу УПЛ возглавила “Ворскла”

12.08 / Добровинский призвал верить словам Пашаева о здоровье Ефремова

09.02 / От неизвестной болезни в Танзании умерли более 15 человек

09.09 / Создан метод выпуска сплава для имплантов, который схож с человеческой костью

11.08 / Нарколог оценил состояние Ефремова

02.05 / Во время пандемии коронавируса рынок хромбуков вырос в три с половиной раза

02.03 / В ДНР обвинили Киев в срыве переговоров по Донбассу

14.07 / Калифорния вновь закрывается из-за роста заболеваемости COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика