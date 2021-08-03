 

Увеличилось число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции

03.08.2021, 2:46, Новости дня
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Число погибших при аварии с туристическим автобусом в Турции россиян возросло до четырех, сообщил туроператор «Интурист».

По его данным, в автобусе были туристы из Самары, пострадавшие размещены в четырех больницах, передает РИА «Новости». Туристов из других регионов в автобусе не было, сказал «Интурист», информирует ТАСС.

Туроператор в связи с инцидентом открыл горячую линию.

«Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451», – сообщили в «Интуристе».

Изначально сообщалось о трех погибших в аварии.

СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Всего в салоне находилось 22 человека. Автобус направлялся в аэропорт Антальи.



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