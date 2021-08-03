Синоптик предупредил о торнадо в Среднем Поволжье

В регионах Среднего Поволжья во вторник может наблюдаться такое опасное природное явление, как торнадо, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вся синоптическая ситуация в Центральной РФ в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», – приводит слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» ТАСС.

По словам Тишковца, сейчас этот фронт смещается к востоку от Москвы. «Ситуация сложная, но ввиду того, что в ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, то и само ненастье, и сам шторм послабее, чем то, что прошло в дневные часы 2 августа по Верхневолжью, а конкретно – в Тверской области. Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти «суперячейки» были видны утром (2 августа)», – сказал он.

Тишковец отметил, что «суперячейки» и эти торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе – на западе Тверской области».

Торнадо для РФ – редкость. «Это невероятная мощь. Оно может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – сказал он.

По данным Тишковца, весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. «Там будут грозы, ночные ливни, местами с градом, но ночью эта ситуация будет постепенно успокаиваться. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, на «линии огня» окажется Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы, плюс там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», – указал Тишковец.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос», Москва может не опасаться этих явлений. «Мы уже попали в прохладную массу воздуха. Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь – без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», – сказал Тишковец.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Жертвами урагана в Тверской области стали три человека, еще восемь пострадали. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев. Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут пункт временного размещения.