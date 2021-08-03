Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»

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03.08.2021, 1:52, Новости дня
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Открылся прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура 2021». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы лучших сочинений в 2021 году получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие специальные призы.

«Государство активно поддерживает проекты, посвященные выявлению и поддержке молодых талантов. Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов.  У нас великая русская, советская и российская композиторская школа, известная всему миру. Очень важно, чтобы и сейчас талантливые люди могли получить возможность представить свои сочинения на ведущих площадках и быть услышанными», – сообщил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

Советский и российский альтист, дирижер, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ Юрий Башмет о конкурсе рассказал, чего ждет от конкурса.

«Очень рад войти в жюри конкурса молодых композиторов «Партитура». Всю жизнь с большим интересом отношусь к музыкальным премьерам, к новой музыке. Для меня всегда интересны открытия, и я уверен, что, только побуждая композиторов к творчеству, к написанию новых произведений, мы развиваемся. Развиваемся все вместе, и композиторы, и исполнители. А от самого конкурса  я жду, прежде всего, интересной музыки, а может быть, я всегда надеюсь на это, будут и шедевры, которые будут часто исполняться в дальнейшем», – сказал он.

Организатором конкурса в 2021 году выступит Международный фонд композиторов «Новые классики».

Подать заявку на участие в конкурсе и ознакомиться со всей подробной информацией можно на сайте конкурса «Партитура 2021»: partitura-konkurs.ru.



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