Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»

Открылся прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура 2021». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы лучших сочинений в 2021 году получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие специальные призы.

«Государство активно поддерживает проекты, посвященные выявлению и поддержке молодых талантов. Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов. У нас великая русская, советская и российская композиторская школа, известная всему миру. Очень важно, чтобы и сейчас талантливые люди могли получить возможность представить свои сочинения на ведущих площадках и быть услышанными», – сообщил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД.

Советский и российский альтист, дирижер, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ Юрий Башмет о конкурсе рассказал, чего ждет от конкурса.

«Очень рад войти в жюри конкурса молодых композиторов «Партитура». Всю жизнь с большим интересом отношусь к музыкальным премьерам, к новой музыке. Для меня всегда интересны открытия, и я уверен, что, только побуждая композиторов к творчеству, к написанию новых произведений, мы развиваемся. Развиваемся все вместе, и композиторы, и исполнители. А от самого конкурса я жду, прежде всего, интересной музыки, а может быть, я всегда надеюсь на это, будут и шедевры, которые будут часто исполняться в дальнейшем», – сказал он.

Организатором конкурса в 2021 году выступит Международный фонд композиторов «Новые классики».

Подать заявку на участие в конкурсе и ознакомиться со всей подробной информацией можно на сайте конкурса «Партитура 2021»: partitura-konkurs.ru.