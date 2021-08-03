Ребенка-аутиста не пропустили в аквапарк в Волжском

Охранник аквапарка «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области отказался пропускать на территорию парка водных аттракционов ребенка-аутиста из Астрахани, сообщают СМИ.

Мальчика отказались пропускать на территорию аквапарка «XXI век» в городе Волжском, ссылаясь на правила посещения парка водных аттракционов, информирует сетевое издание Astrakhanpost.

«Ребят, хочу поделиться с вами как мы с семьей съездили в аквапарк «XXI век». Моего сына (…) не пустили в аквапарк потому, что он ребенок – инвалид [c] детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории. Хотя на официальном сайте [аквапарка] написано [, что] инвалидам с семи лет при посещении [заведения предоставляется] 50% скидка», – написала мама мальчика в социальной сети Instagram.

По словам автора материала, охранник предложил маме с девочкой пройти на территорию аквапарка, а отцу с мальчиком-аутистом подождать родственников на улице возле входа. Отказ пропустить ребенка охранник мотивировал пунктом правил организации, в котором говорится о запрете посещения парка водных аттракционов людьми с психическими заболеваниями, представляющими угрозу для окружающих. Издание выразило надежду, что произошедшее не останется без внимания правоохранительных органов.

Позже родители мальчика сообщили в социальной сети, что написали заявление в прокуратуру города Волжский с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, 26 июля следователи СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки. После инцидента центр «Какая разница», с воспитанниками которого и произошло происшествие, на 259% перевыполнил план по сбору денег для помощи детям-аутистам и их семьям.

26 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.