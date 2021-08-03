Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

Министерство финансов США с понедельника начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга Соединенных Штатов, говорится письме руководителя ведомства Джанет Йеллен лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

Глава Минфина США напомнила о том, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала законодателей о том, что «начиная с 1 августа уровень задолженности Соединенных Штатов достигнет законодательно установленной максимальной величины», передает ТАСС.

«Этим письмом я уведомляю вас о <…> дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», – сообщила Йеллен.

По ее словам, «период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю Конгресс <…> предпринять действия как можно скорее», – добавила глава Минфина США, имея в виду увеличение потолка госдолга.

Напомним, 24 июля глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы. Йеллен подчеркнула, что дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике» Соединенных Штатов.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США (CBO) спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов.

В первом полугодии 2021 финансового года дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Соединенные Штаты виноваты в разгоне мировой инфляции.