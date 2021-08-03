Мнение: О работе «навальнят» без Навального

Пока «вождь» сидит, дело его идёт. Даже несмотря на то, что «штабы Навального» по регионам распущены, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан признаны экстремистскими, а видные сторонники в России подвергаются репрессиям. Но #бизнес продолжается as usual.

Другие соратники Алексея Навального подхватили оба флагманских проекта недавней надежды российской оппозиции – расследования и «Умное голосование» (в просторечии – УГ). Ну, про УГ разговор отдельный, а вот с очередным расследованием вышел конфуз. Георгий Албуров и Мария Певчих выпустили ролик, где рассказали, какой недвижимостью в Москве владеют ведущие пропагандисткой программы «60 минут» Ольга Скабеева и её муж, Евгений Попов. Последний баллотируется в Госдуму от «Единой России», так что тут одним выстрелом – по двум зайцам.

Но выстрел оказался в молоко. Экономист, профессор Никита Кричевский в своём популярном ТГ-канале @antiscrepa отметил принципиально важные нестыковки и натяжки, в 60-минутном ролике.

Дело в том, что оппы тупо передернули оценку благосостояния работавших всю жизнь Попова и Скабеевой. Обратили внимание, что обе квартиры и нежилое расположены в новых домах? Это значит, что жильё покупалось на стадии строительства, в ипотеку… Теперь о цене, якобы, в 130 млн руб. В «ВТБ Арена парк» продаются не квартиры, а апартаменты, которые стоят вдвое дешевле. А на стадии строительства, мы спросили риэлтеров, такую недвигу можно было купить по цене почти в четыре раза ниже.

Тогда откуда 130 млн руб.? Столько стоят апартаменты в корпусе Hyatt Regency с соответствующим гостиничным сервисом. Какое отношение к этому корпусу имеют ВГТРКшные «нувориши»? Такое же, как и мы все – никакого.

Ну, допустим, и прежде расследования пользовались приёмом «из мухи – слона». Но интереснее, что было дальше. Критика Албурова с Певчих вышла 30 июля. А на следующий день ТГ-канал профессора подвергся массированной атаке ботов. Что интересно: Никита Кричевский много рассказывал о тёмных делах «похоронной мафии» в столице, часто критиковал столичную мэрию, ругал нынешнего главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сына сами-знаете-кого. И никогда с его каналом таких инцидентов не было. Но стоило разок сделать выпад против «навальнят»…

Что ещё интересно. «Антискрепу» атаковали 250 тыс. ботов, случай беспрецедентный для телеги. Цена атаки – 2,5 млн руб., а платёж за неё прошёл в Btc. То есть, уже можно сложить два и два.

А вопрос ещё и вот в чём. Не может ли оказаться так, что вся история с отравлением и заключением Алексея Навального – всего лишь умелый рейдерский захват прибыльного бизнеса на политике и выборах?

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