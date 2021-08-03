 

Стало известно о смерти всех пострадавших в результате ЧП на ростовском химкомбинате

03.08.2021, 0:58, Новости дня
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Семеро человек, пострадавших в результате ЧП на комбинате «Каменский» в Ростовской области 29 июля, умерли, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», – рассказал он ТАСС.

Также он сообщил, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», – добавил источник.

В воскресенье власти Ростовской области заявили о четырех погибших во время взрыва на химкомбинате.

Ранее сообщалось, что на предприятии химкомбината «Каменский» вечером в четверг произошел взрыв и пожар во время заполнения емкостей. Предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. Несколько работников предприятия получили ожоги.



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