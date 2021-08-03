 

ЦИК зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

03.08.2021, 0:58, Новости дня
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Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму от Партии пенсионеров, всего в список вошли 277 кандидатов. Федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов.

Член ЦИК РФ Константин Мазуревский сообщил, что порядок выдвижения кандидатов был полностью соблюден Партией пенсионеров и соответствует требованием закона о выборах депутатов Государственной Думы. Члены ЦИК РФ проголосовали по вопросу регистрации списка единогласно, говорится в сообщении на сайте партии.

Председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков поблагодарил членов комиссии и отметил: «Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно. Так как партия за несколько лет выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей. А проект Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования позволит нам выявлять все факты нарушения, если таковые будут».

«Партия пенсионеров зарегистрирована. Это возлагает на нас огромную ответственность за то, что мы говорим людям: очень важно сегодня сделать все, что мы обещаем. Мы должны добиться реализации той программы, которую приняли», – сообщил Александр Васюков, кандидат экономических наук, член Партии пенсионеров.

«А это, в первую очередь, отмена того непродуманного закона о повышении пенсионного возраста и переход к системе, когда человек сам сможет определять возраст выхода на пенсию. Второе: мы добиваемся, чтобы не было пенсионного фонда. Пенсионер должен получать достойную пенсию напрямую из бюджета. Необходимо также отбросить все ненужное и собрать все социальные нормы в Социальный Кодекс. С принятием этого кодекса мы сможем быть уверены в будущем гражданина старшего поколения. Там будет определено, кто является получателем социальных льгот и что ему полагается», – добавил он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала Партии успехов на выборах и, комментируя идеи партийцев, заявила: «Я лично выступаю за то, что все пенсионеры имели право работать!»

Напомним, Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах – значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).



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