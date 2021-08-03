 

Глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram

03.08.2021, 0:58, Новости дня
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В ряде стран произошел сбой в работе социальной сети Instagram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном жалобы на работу приложения, предназначенного для обмена фотографиями и видеозаписями, поступают из России, США, Германии, Канады, Бразилии и Великобритании. Более 60% пользователей, сообщивших о неполадках, обратили внимание на проблемы с загрузкой ленты новостей, 22% столкнулись с трудностями при попытке войти в аккаунт, еще 15% испытывают сложности с видео, передает ТАСС.

Напомним, 6 июля глобальный сбой произошел в работе TikTok. 29 июня пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google. В тот же день сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел 24 июня. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram.



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