Первая в истории Олимпиады тяжелоатлет-трансгендер провалила все попытки и завершила участие в соревнованиях

Новозеландская штангистка стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в соревнованиях за 125-летнюю историю Олимпийских игр, отметили журналисты.

“Третья попытка Лорел Хаббард. Теперь она вне конкуренции и женщины могут честно соревноваться между собой”, – отметили в сообществе Women’s Voices в Twitter.

Laurel Hubbard’s third attempt; now out of the competition, and the women can compete amongst themselves fairly.#OlympicGames #LaurelHubbard pic.twitter.com/L8rFAOXZGl

— Women’s Voices (@WomenReadWomen) August 2, 2021

Контекст:

Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году, до этого она не участвовала в международных соревнованиях по тяжелой атлетике. Издание Inside the Games 5 мая этого года писало, что 43-летняя Хаббард станет самым возрастным спортсменом Олимпиады.

Хаббард могла участвовать в Олимпийских играх с 2015 года. Именно тогда Международный олимпийский комитет издал новые правила, разрешающие трансгендерам участвовать в женских соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномоль на литр в течение как минимум года до первого состязания.

