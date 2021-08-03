 

Первая в истории Олимпиады тяжелоатлет-трансгендер провалила все попытки и завершила участие в соревнованиях

03.08.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новозеландская штангистка стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в соревнованиях за 125-летнюю историю Олимпийских игр, отметили журналисты.

“Третья попытка Лорел Хаббард. Теперь она вне конкуренции и женщины могут честно соревноваться между собой”, – отметили в сообществе Women’s Voices в Twitter.

Laurel Hubbard’s third attempt; now out of the competition, and the women can compete amongst themselves fairly.#OlympicGames #LaurelHubbard pic.twitter.com/L8rFAOXZGl

— Women’s Voices (@WomenReadWomen) August 2, 2021

Контекст:

Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году, до этого она не участвовала в международных соревнованиях по тяжелой атлетике. Издание Inside the Games 5 мая этого года писало, что 43-летняя Хаббард станет самым возрастным спортсменом Олимпиады.

Хаббард могла участвовать в Олимпийских играх с 2015 года. Именно тогда Международный олимпийский комитет издал новые правила, разрешающие трансгендерам участвовать в женских соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномоль на литр в течение как минимум года до первого состязания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Кроссовер Audi Q5 Sportback вышел на российский рынок

06.07 / В работе TikTok произошел глобальный сбой

23.04 / Инфекционисты опровергли появление «атипичной ОРВИ»

11.03 / Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе

02.06 / Обозреватель Fox News объяснил, зачем накануне саммита РФ обещает послать США «неприятные сигналы»

08.11 / Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве нестабильной

20.01 / ЕС собрался усилить роль евро как резервной валюты

04.07 / После смерти российского военного в Армении возбуждено дело по статье «доведение до самоубийства»

12.12 / Татаров фактически давал взятку вместе в Микитасем – Сытник

18.07 / “Пообещал – уходи”. Петиция об отставке Зеленского из-за нарушения закона набрала 25 тыс. подписей и президент должен ее рассмотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика