Ураган оставил без света 90 населенных пунктов в Тверской области

Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, сообщил источник в экстренных службах.

«По последним данным, из-за непогоды в Тверской области без электроснабжения остались 90 населенных пунктов с 1,5 тыс. домов», – приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что «в результате прохождения неблагоприятных погодных условий в Тверской области пострадали 15 человек».

«В результате прохождения грозового фронта и ураганного ветра с порывами до 25 м/с в городе Андреаполь произошло падение деревьев на дорожное полотно и жилые дома. Частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровельного покрытия и оконного остекления. Повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение», – сказали в ведомстве.

В регионе также повалило 90 деревьев. По данным МЧС, от урагана в Андреаполе пострадали шесть человек, в Осташковском городском округе от падения деревьев пострадали пять человек.

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь людям, пилит упавшие деревья и деблокируют зажатые автомобили. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается, отметили в МЧС. Региональный главк ведомства переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.

Напомним, 4 июля сильный ураган оставил без света большую часть Абхазии. Кроме того, 5 июня мощный ураган разрушил крыши зданий и оборвал электролинии в Туве.