Жертвами урагана в Тверской области стали три человека

В результате урагана в Тверской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Всего 11 пострадавших, из которых трое погибли в двух районах области, в том числе молодой человек 2003 года рождения. В настоящий момент стихия ушла», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального главка.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Ураган оставил без электроснабжения 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области, повредил 65 домов, повалил порядка 90 деревьев.

Региональный МЧС переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был развернут пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.