Изнурительная жара спадет. Синоптики рассказали о погоде в Украине

3 августа юго-восток страны будет затрагивать фронт, который в дальнейшем начнет отступать на восток.

“В ночь на среду Украина будет находиться в поле высокого давления, а вот днем на Правобережье проявится неустойчивый характер воздушной массы с запада, поэтому возрастает вероятность грозовых дождей”, – отметили в посте.

5-го и 6 августа над западными границами будет проходить циклон, который зародится над Адриатическим морем.

“Завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах, послезавтра на Правобережье, в четверг в северных, местами западных и центральных областях – кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с, на остальной территории – без осадков”, – сообщили синоптики.

Температура ночью +12…+17 °C; днем +21…+28 °C, в южной и восточной частях страны ночью +16…+22 °C, днем 3 августа +29…+34 °C, 4 – 5 августа +26…+31 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/187523916691657/

3 августа свежий воздух охватит значительную часть Украины, на востоке и юге страны жара еще задержится, уточнила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“Контрасты – значительные, перед фронтом, в нашей восточной части до +35 °C, в западных областях, за фронтом, +19…+20 °C. Завтра в столице не выше +25…+26 °C. Ветер будет завивать”, – сообщила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4740145112682096

Гидрометцентр предупредил об опасных метеоявлениях в Украине.

“3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и в Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с”, – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2943940562524189

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.

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