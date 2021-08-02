 

Главарь боевиков Безлер предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное лишение свободы

02.08.2021, 23:36, Новости дня
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“В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, Безлер в июне 2014 года возглавил в Горловке (Донецкая область) группировку боевиков, вместе с которыми организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, после чего совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину, отметили в спецслужбе.

“За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы”, – подчеркнули в пресс-центре СБУ.

Контекст:

Безлер с апреля 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В ноябре 2014 года был отправлен “в отставку” и покинул подконтрольную боевикам “ДНР” территорию.

В Украине Безлер объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении граждан, терроризме и умышленном убийстве. СБУ называла его диверсантом ГРУ РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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