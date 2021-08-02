 

Белорусские хакеры, противостоящие Лукашенко, взломали паспортную систему Беларуси

02.08.2021, 23:36, Новости дня
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“Система АИС Паспорт в надежных руках! Оказалось, что в дальнем углу лукашисты пытались спрятать в базе наиболее “ценные кадры”, тысячи морд. Огромное спасибо [министру внутренних дел Беларуси Ивану]  Кубракову (ни разу не лох). У обычных сотрудников нет доступа к этим записям, а вот через его акк эти записи можно было выкачать”, – отметили хакеры.

В их распоряжении оказались данные миллионов белорусов, включая скрытые записи о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и разведчиков в Евросоюзе, отмечает “Настоящее время”.

“Кибер-Партизаны” выложили паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который переехал в Минск в 2010 году.

В Telegram-канале “Кибер-Сливы” 28 июля опубликовали данные младшего сына Лукашенко Николая. Согласно им, матерью сына является Ирина Абельская.

“Фото иллюстрируют метаморфозы превращения розовощекого мальчика в чела с бронежилетом и калашом. Шкловское чудовище, верни ребенка маме”, – заявили в сообщении.

Источник данных, полученных хакерами, – информационная система “Паспорт”, созданная предприятием “Тодес” по заказу МВД страны.

Власти Беларуси официально не комментировали кибератаку. Использование вредоносных программ в Уголовном кодексе Беларуси карается сроком до 10 лет, а несанкционированный доступ к компьютерной информации – до двух лет.

“Настоящее время” уточнило, что сообщество “Киберпартизаны” было создано в сентябре 2020 года после президентских выборов в Беларуси. Хакеры взламывали сайты белорусских госканалов и пускали в интернет-эфир кадры с задержаниями демонстрантов, публиковали на государственных сайтах призывы выходить на митинги и раскрывали имена силовиков, причастных к пыткам демонстрантов.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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