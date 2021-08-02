 

Ученые анализируют историю изменения климата, чтобы предсказывать будущие глобальные катаклизмы

02.08.2021, 23:34, Новости дня
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По мнению ученых, анализирую историю изменений климата на нашей планете, модно научиться прогнозировать и будущие глобальные катаклизмы. Ведь время от времени события повторяются в той же последовательности.

По одной из версий, сегодня происходят события, очень похожие на те, которые были отмечены в период потепления Беллинга-Аллереда примерно 15 тысяч лет назад. Тогда наблюдалось замедление океанских течений, а также быстро менялась динамика выпадения осадков.

Нам известно, как развивались события далее, говорят ученые. На основе этих данных можно провести более точные моделирования нашего будущего, а также предсказать крупные катаклизмы, чтобы избежать самых худших последствий.



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