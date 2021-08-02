Ученые обнаружили невероятную схожесть геномов человека и кота

Исследование, проведенной в университете Миссури (США) позволили доказать, что между геномами человека и кота очень много схожего. Набор генов имеет больше идентичностей, чем в парах человек-крыса или человек-собака.

Это не только объясняет, почему люди с котами спокойно уживаются под одной крышей, говорят ученые. Главное, что данное открытие предоставляет огромные возможности для развития науки.

Кошки оказались ближе всего к человеку, если не считать приматов. Таким образом, генетические эксперименты и работы по поиску лекарств от разных болезней лучше проводить с участием именно этих животных, говорят американские исследователи. Кстати, коты также весьма восприимчивы к COVID-19.