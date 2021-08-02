Политолог: КПРФ должна перестать поддерживать антисемитов

«Зюганов должен признать, что сотрудничество с певцом Харчиковым позорит КПРФ, и откреститься от его творчества», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Ранее активисты МГЕР уличили ЦК КПРФ в тесных связях с музыкантом Александром Харчиковым, который считается автором антисемитских песен.

«КПРФ несет ответственность за контент своего сайта, поэтому темная репутация исполнителя, песни которого там рекламируются, тенью ложится и на саму партию. В том числе, это касается и песен Харчикова», – считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

«Вообще все утверждения Геннадия Зюганова о том, что КПРФ – это партия интернационалистов, что она против национализма, можно назвать демагогией. От этих канонов партия отошла уже много лет назад. Коммунистов еще в 90-е годы справедливо обвиняли в том, что они не просто «красные», а «красно-коричневые», то есть слились со всякими сомнительными личностями, типа националистов, антисемитов. Теперь в КПРФ снова началась череда скандалов из-за неразборчивости в связях. Коммунисты, кстати, еще и с «навальнистами» в одной компании оказались», – отметил эксперт.

Политолог напомнил, что в истории КПРФ были случаи, когда руководящие посты партии в регионах занимали люди с судимостями. «Когда же общественность узнавала об этом и начинала возмущаться, то в ЦК называли все происходящее «политическими репрессиями». Коммунисты принимались выгораживать «своих», писать жалобы Путину», – напомнил Матвейчев.

Политолог также напомнил про недавний скандал с директором «Совхоза имени Ленина» Павлом Грудининым, которого ЦИК был вынужден снять с выборов по инициативе Генпрокуратуры. «Им бы от Грудинина избавиться, но тут вопрос был в деньгах, в отличие от ситуации с бардом», – резюмировал аналитик.

Матвейчев полагает, что такие скандалы помешают Зюганову выйти на думских выборах за пределы своего стареющего электората. «Ему не удастся привлечь на свою сторону новых молодых избирателей, поскольку антисемитизм среди молодежи не распространен. Единственное, что сейчас следовало бы сделать ЦК КПРФ – признать вину и откреститься от таких «бардов». Им бы честно сказать: вот, мол, ошиблись, осудить Харчикова и расстаться с ним. Но вряд ли такое случится», – сказал аналитик. А если администраторы сайта КПРФ начнут удалять все материалы Харчикова, то это станет лишь косвенным признанием вины, добавил Матвейчев.

Как сообщил в понедельник «Коммерсант», в рамках молодежного форума «Территория смыслов», во время выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, представитель «Молодой гвардии Единой России» задал ему вопрос, почему ЦК партии тесно сотрудничает с автором и исполнителем песен Александром Харчиковым. При этом, по словам активиста, некоторые песни музыканта – явно «антисемитской направленности». «Антисемитизм – новое направление в политике КПРФ?», – спросил представитель МГЕР. Зюганов в ответ обвинил самого активиста МГЕР в провокации. «Да вы сами это повесили!» – гневно ответил лидер КПРФ, пишет издание.

Напомним, Александр Харчиков известен как близкий к ЦК КПРФ исполнитель песен. Так в июне при поддержке партии был издан новый музыкальный диск этого «русского барда», сообщалось на сайте КПРФ. В 2012 году прокуратура Самарской области совместно с региональным Управлением ФСБ заказала лингвистическое исследование, чтобы проверить одно из стихотворений Харчикова на предмет соответствия закону «О противодействии экстремистской деятельности». Специалисты сделали вывод, что текст носит экстремистский характер.