 

В Турции разбился автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. Есть жертвы

02.08.2021, 22:42, Новости дня
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По данным дипломатов, ДТП произошло в районе Манавгата около 18:00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

“В результате аварии погибло три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП”, – говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточнил, что количество жертв возросло до четырех человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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