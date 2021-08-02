НАБУ просит арестовать Чауса, Украина в медальном зачете Олимпиады 2020 опустилась на 60-е место. Главное за день
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Дело Чауса
Национальное антикоррупционное бюро Украины попросило Высший антикоррупционный суд избрать для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса меру пресечения в виде содержания под стражей.
Рассмотрение ходатайства НАБУ ВАКС начал 1 августа, но так как подозреваемого не было, заседание отложили до 14.00 4 августа.
Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что у его подзащитного два процессуальных статуса – подозреваемого по делу о взяточничестве и потерпевшего по делу о похищении. Защита бывшего судьи хочет, чтобы дело о взяточничестве забрали у НАБУ и передали любому другому правоохранительному органу.
Объекты для приватизации
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики вместе с Фондом госимущества подготовить за месяц перечень объектов для приватизации на 2022–2023 годы.
Уголовное дело против украинских бизнесменов
В России открыли уголовное дело против четырех украинских бизнесменов – Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко – за якобы “хищение российской нефти”.
Белорусская спортсменка Тимановская
Польша предоставила гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую силой пытались вывезти из Олимпиады в Токио после критики руководства сборной.
Муж Тимановской Арсений Зданевич сегодня приехал из Беларуси в Украину. Он не раскрывает место, где остановился в Киеве, из соображений безопасности.
На вопрос журналиста “ВВС News Україна”, поддерживали ли они с женой протесты в Беларуси, Зданевич ответил, что они не интересовались политикой и в протестах не участвовали. Мужчина допустил, что они с женой могут вернуться в Беларусь, но если их “не посадят и не будет уголовных дел”.
Исчез глава Белорусского дома
2 августа в Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. Он вышел из дома утром и не вернулся. Событие зарегистрировали в Святошинском управлении полиции.
Олимпиада 2020 в Токио
Легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук вышли в финал забега на 400 м с барьерами среди женщин на Олимпиаде 2020 в Токио. Это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами выступят две украинки. Финал пройдет 4 августа.
В понедельник схватку за бронзу проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Украинка Алла Черкасова не прошла в финал Олимпиады и будет бороться за бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.
Сергей Кулиш в финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки, идя вторым, выстрелил в чужую мишень и занял последнее, восьмое, место.
По итогам 10-го дня соревнований летних Олимпийских игр Украина занимает 60-е место в медальном зачете.
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