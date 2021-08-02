 

Гибель россиян официально подтверждена: появились подробности жуткой аварии в Турции

02.08.2021, 22:32, Разное
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По данным туристической компании, в страшной аварии с автобусом скончались четыре россиянина. В генконсульстве же уточнили, что еще пятеро наших соотечественников тяжело ранены. Двое из них находятся в реанимации.

Чрезвычайное происшествие случилось в районе
Манавгата примерно в 18:00. Автобус направлялся из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. в нем ехали
предположительно 22 российских туриста, сообщает “Радио 1”. В их числе были девять детей.

По имеющейся на данный момент информации дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство от удара с отбойником перевернулось, после чего пересекло встречную полосу.

Также есть сведения о том, что всего в ДТП в Турции пострадали 16 человек. Их экстренно отправили в близлежащие больницы.
Приехавшая на место полиция и спасатели оперативно помогли выжившим. Водитель автобуса находится
без сознания в тяжелом состоянии.
Полиция выясняет все материалы дела. В Сети уже появились кадры с места жуткого происшествия.



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