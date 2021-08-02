 

Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР

02.08.2021, 22:32, Разное
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В эфире политического ток-шок декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков рассказал по какой причине может вспыхнуть конфликт на Донбассе. Эксперт уверен, что Россию могут втянуть в ДНР и ЛНР, чтобы потом выставить агрессором.

Политолог подчеркнул, что заход российских вооруженных сил на территорию Донецкой и Луганской народных республик – это мечта многих как на Украине, таки в западных странах. Третьяков считает, что подобное развитие событий снимает массу проблем, потому что можно обвинить Россию в агрессивных действиях, попытке захвата земли и делать потом что угодно.

Меж тем, эксперт уверен, что Россия не будет инициатором боевых действий на Донбассе. Он также отметил что Донецк и Луганск тоже не желают возобновления конфликта. Третьяков предположил, что столкновения могут начаться как из-за случайных действий вооруженных сил Украины, так и из-за намеренной провокации извне.

Скорее всего политолог имел в виду, что спровоцировать боестолкновения могут страны Запада, под управлением которых находить сейчас Украина. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский принимает политические решения, “проявляя худшие человеческие качества”, с опорой на местных националистов.

Кроме того, Третьяков уверен, что украинский народ в силу исторических особенностей приспособился жить под разными режимами. Он отметил, что это могут быть политические режимы из разных стран.



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