Родители 17,4 млн детей получили «школьные выплаты»

Единовременные «школьные выплаты» получили родители 17,4 млн детей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно – 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей начнутся с понедельника, 2 августа.

Начачало выплат по 10 тыс. рублей на школьника планировалось на 16 августа. Однако президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда заявил, что выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к перечислению денег. 30 июля внесение соответствующих изменений рассматривалось на заседании правительства.

Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту этого года. В июле президент подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.